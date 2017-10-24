Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 12.36'da merkez üssü Ege Denizi'nin Bodrum Akyarlar'ın 10 kilometre açığı olan, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bodrum ve çevresinde hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan deprem hasara yol açmadı.