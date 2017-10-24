Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerle birlikte hareket eden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, mağduriyetler için oluşturulan OHAL Komisyonu'na dilekçe verdi.

RÜTBESİNİ GERİ İSTİYOR

Yayınlanan KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Öztürk, karara itiraz ederek kadrosunu ve rütbesini geri istedi.

DAMADI DA FETÖ'CÜ

FETÖ'cü Öztürk'ün damadı da 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde aktif rol almıştı.

FETÖ'cü Hakan Karakuş, 15 Temmuz gecesi halkı bombalayan pilotları koordine etmişti.