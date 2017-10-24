Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Somali Başbakanı Hassan Ali Khayre, 25-27 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Başbakan Khayre'nin Türkiye'ye ilk resmi ziyareti olacak.

Khayre, 26 Ekim Perşembe günü, Ankara’da Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek, heyetler arası görüşmeler yapılacak. İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Khayre, ayrıca 14 Ekim'de Somali'de meydana gelen terör saldırısında yaralanan ve Türkiye'de tedavi gören Somalileri de ziyaret edecek.