Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Afganistan’ın Kunduz, Zabul ve Gazne vilayetlerinde meydana gelen çeşitli saldırılarda çok sayıda polisin hayatını kaybettiği ve birçok yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.
Sözkonusu terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığından Afganistan'daki saldırılara kınama
30.10.2017 - 01:21 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 01:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dişişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Kunduz, Zabul ve Gazne vilayetlerinde meydana gelen terör saldırılarını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Afganistan’ın Kunduz, Zabul ve Gazne vilayetlerinde meydana gelen çeşitli saldırılarda çok sayıda polisin hayatını kaybettiği ve birçok yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.
Etiketler : dışişleri bakanları,afganistan,
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