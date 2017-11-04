Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"O ZOR GÜNLERDE AK PARTİ ÇIKTI"

Türkiye iflas bayrağını çekmişti. İşte o zor günlerde AK Parti çıktı. Ne dedik: 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' sizde yaktınız.

" HIZLI TREN BİR KAÇ YIL İÇİNDE..."

15 yıl boyunca Türkiye büyüdü ama işimiz burada bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Hızlı tren bir kaç yıl içinde Erzincan'a doğru geliyor.

"DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTINIZ"

15 Temmuz'da meydanları alçaklara dar ettiniz. Ülkeye, hükümete ve demokrasiye sahip çıktınız.

.



