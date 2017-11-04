Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya Başbakanı Fayez Mustafa El Sarraj, Libya makamlarının kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için tüm imkanları seferber ettiğini belirtti.

Başbakan Yıldırım, Fayez Mustafa El Sarraj ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

''HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ''



Görüşmede; Libya'da kaçırılan üç Türk vatandaşının durumu ele alındı. Konuyu yakından takip ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılması gerektiğini vurguladı ve Türkiye'nin bu konuda her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

Libya Başbakanı Sarraj, Libya makamlarının kaçırılan üç Türk vatandaşının kurtarılması için tüm imkankarı seferber ettiğini belirterek, en kısa sürede kaçırılan Türk vatandaşlarını kurtarmayı ümit söyledi ve gelişmeler hakkında bilgi verdi.



Görüşmede ayrıca; Libya’nın bölünmüşlüğünün aşılarak, bir an önce istikrara kavuşmasına verilen önem bir kez daha vurgulanarak, BM Genel Kurulunda açıklanan yeni yol haritasına Türkiye'nin verdiği destek ifade edildi.