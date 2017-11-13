Edinilen bilgilere göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonları neticesinde aralarında kamudan ihraç edilmiş şahıslarında bulunduğu ve ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyede işlemleri sürüyor.
Giresun’da 'ByLock’ operasyonu, 10 kişi adliyeye sevk edildi
13.11.2017 - 14:16 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alına 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Etiketler : giresun,haberler,bylock,fetö,operasyon,
519190 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519190.aspx
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