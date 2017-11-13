Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonları neticesinde aralarında kamudan ihraç edilmiş şahıslarında bulunduğu ve ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyede işlemleri sürüyor.