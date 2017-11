Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

FETÖ ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda örgütün her askerî okulda ‘asistan’ adı altında birini görevlendirdiği ve bu kişinin askerî okullardaki öğrencilerden sorumlu tutulduğu ortaya çıkarıldı.

Güvenlik birimleri, TSK temsilcileri ve Cumhurbaşkanlığındaki bir ekibin kripto FETÖ’cülerle ilgili yaptığı ortak değerlendirmelerde, yeni bazı yöntemler masaya yatırıldı. Buna göre, özellikle TSK’daki ve devlette kripto FETÖ’cülerin ortaya çıkarılması için itirafçıların verdiği bilgiler, çapraz araştırmaya tabi tutuluyor. Bu kapsamda Türkiye bölgelere ayrılarak, her bölge için ayrı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Âdeta çok bilinmeyenli bir denklemi çözülmesi gibi adım adım yapılan çalışma sonucunda, sadece tek bir bölgede 377 subayın itirafçı olması sağlandı. Bu subayların ordudan ihraç edilmek yerine ‘kontrollü’ bir şekilde görevlerinde tutulmasının, hem örgütün çökertilmesini kolaylaştıracağını, hem de itirafçı olmak isteyen diğer bazı kişileri cesaretlendireceği değerlendiriliyor. TSK cephesi ise bu kişilerin görevde kalması konusuna ‘sıcak yaklaşmadığı’ ancak istihbarat ekiplerinin itirafçı olanların dışlanmadığı algısının, örgütteki çözülmeyi kolaylaştıracağı görüşünde olduğu belirtiliyor. Bazı itirafçıların, TSK içindeki görevlerine devam ettirilmesi uygulamasından sonra, itirafçı sayısının da arttığı iddia edildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde TSK içindeki FETÖ’cüleri tespit etmek için yapılan çalışmalar sırasında, askeri okullarla ilgili yeni bir yapılanma ortaya çıkarıldı. Bugüne kadar, ‘imam’, ‘abi’ veya ‘ser’ gibi isimler verilen örgüt mensuplarının, askeri okullarda ‘asistan’ adı altında da bir görevlendirme yaptığı tespit edildi. Askerî okullardaki öğrencilerin kontrolü ve örgütle irtibatı sağlamak için her askeri okulda bir ‘asistan’ bulunduran örgüt, bu asistanların özellikle ‘şehir dışı talebe mesulü’ olarak adlandırılan görevlilerle irtibat kurulmasını sağladıkları öğrenildi.

REHBERDEN İZ SÜRÜLDÜ

Kripto FETÖ’cülerin ortaya çıkarılması konusunda örgüt üyelerinin telefonlarındaki rehberler de büyük rol oynadı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, iz süren güvenlik birimleri, âdeta bir örümcek ağı şeklindeki rehber kayıtlarını çözmeye başladı. Kayıtlı isimlerden yola çıkılarak, binlerce telefon görüşmesi tarandı. Bu taramalardan sonra, aranan kişilerin de telefon rehberleri incelendi ve bu yolla çok sayıda kripto FETÖ’cünün ortaya çıkarıldığı belirtildi.

YENİ KRİPTO LİSTELER

ByLock dâhil bilinen hiçbir FETÖ haberleşme ağını kullanmayan bu kişilere ulaşmak için yapılan rehber taramaları sonucunda yeni kripto FETÖ’cü listelerine ulaşıldığı belirtiliyor. Telefon rehberinde yer alan isimlere ankesörlü telefonlardan yapılan aramalar ve bu kişilerin MOBESE kayıtları da tek tek incelemeye tabi tutuluyor. Kimin, kimi ne sıklıkla aradığı, bu aramalardan sonra kod isimlerle yapılan görüşmelerin tamamının incelenmesinden sonra örgütün kriptolarının büyük bir bölümünün deşifre olacağı değerlendirmesi yapılıyor.