Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şemdinli ilçesi Derecik Sektörü Kuzey Irak Avaşin Basyan Serabatin Bölgesinde 2 askeri personelin şehit edilmesi olayının failleri olduğu belirlenen 3 bölücü terör örgütü mensubu 17.11.2017 günü Serabatin Bölgesinde İHA ile tespit edilmiş olup; Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.