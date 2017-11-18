Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şemdinli ilçesi Derecik Sektörü Kuzey Irak Avaşin Basyan Serabatin Bölgesinde 2 askeri personelin şehit edilmesi olayının failleri olduğu belirlenen 3 bölücü terör örgütü mensubu 17.11.2017 günü Serabatin Bölgesinde İHA ile tespit edilmiş olup; Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Kuzey Irak sınırında şehit edilen iki askerimizin kanı yerde kalmadı
18.11.2017 - 08:41 | Son Güncelleme: 18.11.2017 - 08:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Kuzey Irak sınırında 2 Mehmetçiğin şehit edilmesi olayının faillerinden 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kuzey Irak,şehit,asker,
520603 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520603.aspx
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