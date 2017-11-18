Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin örgüte yönelik dün başlattığı operasyon kapsamında, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki bir evde şüpheli İ.Ş. ve eşi F.Ş, başkaları adına düzenlenmiş kimliklerle yakalandı.

Şüpheli çiftin, 17-25 Aralık sürecinden yaklaşık bir ay önce ABD'ye gittiği, darbe girişiminden önce de Türkiye'ye döndüğü belirlendi.

Güneydoğu'daki kentlerin "il abileri"nin faaliyetlerinde şüpheli İ.Ş'ye danıştıkları, eşi F.Ş'nin ise bölgedeki bir kentin "il ablası" olduğu öne sürüldü.

Ayrıca F.Ş'nin kermes gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek, buralardan elde edilen gelirleri örgüte aktardığı ve örgüt içi evliliklerin gerçekleşmesini sağladığı iddia edildi.

Takke içinde kesilmiş iç çamaşırı bulundu

Soruşturma kapsamında kentte tespit edilen bir "gaybubet evi"ne düzenlenen operasyonda ise örgütün gazete ve dergi abonelik işlemlerinden sorumlu olduğu iddia edilen O.A. yakalandı.



Evde yapılan aramada, bir takkenin içinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu ve örgüt üyelerini motive etmek için kesilip dağıtıldığı değerlendirilen iç çamaşırları ele geçirildi. Evde örgütün yayın organlarına abone olanlardan elde edilen gelirleri gösterir makbuzlar da bulundu.

Emniyetteki 9 şüphelinin sorgusu sürüyor.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, aralarında emniyet müdürü sınıfından iki şüphelinin de bulunduğu meslekten ihraç edilen ve emekli 6 polis gözaltına alınmıştı.