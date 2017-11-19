Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Osmanlı Coğrafyası arşivleriyle ilgili önemli bir kongreye hazırlanıyor. Pazartesi günü İstanbul’da başlayacak 2. Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi 24 Kasım tarihinde sona erecek. Kurum genel müdürü Gökhan Kanal, “Osmanlı coğrafyasına ait 26 ülkeye ait kayıtlar var bizim elimizde. Orta Doğu’nun hemen hemen tamamı, Balkanların tamamı, Gürcistan, Libya. Hepsinin kayıtları bizde” dedi. Kanal, Musul ve Kerkük ile ilgili olarak da “Kim nereyi yok ederse etsin, hiçbir anlam ifade etmiyor. Musul, Kerkük’ün bize ne kadar ait olduğunu gösteren belgelerin hepsi elimizde. Endişe edecek de bir şey yok. Biz gözümüz gibi bakıyoruz onlara” ifadesini kullandı. Kongrede Lozan, Orta Doğu, Zorunlu Göç, Geleceğin Arşivcileri ve Hayalimdeki Arşiv başlıklarında 4 Özel Oturumda 17 davetli konuşmacının sunum yapacağını ifade eden Kanal, “Bu yönüyle de Türkiye ve dünyada böyle bir kongre ilk defa gerçekleşiyor. Bizim arşivlerimiz açık. Gerçekler yalnız arşivlerde aranmalı. Tarih, tarihçiler tarafından yazılmalı. Lobi faaliyetleriyle sözde Ermeni meselesi her fırsatta pişirilip pişirilip önümüze konuluyor. Ancak, bunların yaptığı çalışmaların bilimsel hiçbir dayanağının olmadığını, saptırıldığını hepimiz biliyoruz. Bilimle, belgeyle bu iddialara cevap vermiş olacağız” dedi.



70 ÜLKEDEN OLUMLU DÖNÜŞ

Kongre için 70’e yakın ülkeden olumlu dönüş aldıklarını belirten Gökhan Kanal, “Katılımın yüksek olacağını düşünüyoruz. 400’lerin üzerinde yabancı akademisyen katılım gösteriyor. Bu yönüyle de ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak bir kongre olacak” dedi.