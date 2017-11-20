Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİR HAFTA İÇERİSİNDE (13-20 KASIM 2017);

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.366 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 945 terör (PKK/KCK 206, AŞIRI SOL 10, DEAŞ 63, FETÖ/PDY 666), 4.213’ü Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 115’i Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 5.273 kişi gözaltına alınmıştır.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

​SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE TERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİ KIRMIZI KATEGORİDE BULUNAN DELAL ŞİRİN AMED (K) HÜLYA EROĞLU, TURUNCU KATEGORİDE BULUNAN AZE MALAZGİRT (K) ASLI ÖZKAYA VE PİRO(K) MEHMET SALİH GÜVERCİN, GRİ KATEGORİDE BULUNAN SERDAR AMED (K) MEHMET KAÇAN VE RÜSTEM CİLO (K) ŞAHİN ŞAHİN İLE SÖZDE ORTA SAHA SORUMLUSU DOĞAN DİDERİ (K) ABDÜSSELAM ASLAN İSİMLİ TERÖRİSTLERİN DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ TOPLAM 58 (45 ÖLÜ, 10 SAĞ, 3 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.

13 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ – 10 TERÖRİST (7 ÖLÜ, 3 SAĞ)

✓ GAZİANTEP/MERKEZ – 1 (SAĞ - DEAŞ)

✓ BİTLİS/MERKEZ – 3 (ÖLÜ)

✓ ŞIRNAK/MERKEZ – 4 (ÖLÜ)

✓ HATAY/ALTINÖZÜ – 2 (SAĞ – EL-NUSRA)



14 KASIM SALI GÜNÜ – 9 TERÖRİST (8 ÖLÜ, 1 SAĞ)

✓ ŞIRNAK/MERKEZ – 8 (7 ÖLÜ, 1 SAĞ)

✓ ERZİNCAN/REFAHİYE - 1 (ÖLÜ)



15 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ – 8 TERÖRİST (7 ÖLÜ, 1 TESLİM)

✓ DİYARBAKIR/MERKEZ - 1 (TESLİM)

✓ ŞIRNAK/MERKEZ – 2 (ÖLÜ)

✓ AĞRI/ELEŞKİRT – 5 (ÖLÜ)



16 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ – 9 TERÖRİST (6 ÖLÜ, 3 SAĞ)

✓ TUNCELİ/OVACIK – 4 (ÖLÜ - MKP)

✓ DİYARBAKIR/HAZRO – 3 (2 ÖLÜ, 1 SAĞ)

✓ ŞANLIURFA/AKÇAKALE 2 (SAĞ - DEAŞ)



17 KASIM CUMA GÜNÜ – 3 TERÖRİST (ÖLÜ)

✓ SİİRT/ERUH – 3 (ÖLÜ)



18 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ – 19 TERÖRİST (14 ÖLÜ, 3 SAĞ, 2 TESLİM)

✓ DİYARBAKIR/KULP – 16 (14 ÖLÜ, 2 SAĞ)

✓ HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA – 1 (SAĞ)

✓ MARDİN/NUSAYBİN – 1 (TESLİM)

✓ ŞIRNAK/ULUDERE – 1 (TESLİM)



Operasyonlar neticesinde;

➢ 10 ilde (Ağrı 1, Bingöl 18, Diyarbakır 7, Erzincan 1, Hakkâri 2, Kahramanmaraş 5, Mardin 2, Şırnak 19, Tunceli 14, Van 4);

73 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

➢ 67’si ağır ve uzun namlulu (2 Füze, 1 Doçka, 4 M-16, 3 Bixi, 3 Kanas, 5 Roketatar, 44 Kalaşnikov, 3 G-1, 2 Havan) toplam 81 silah,

➢ 2.413 Kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

➢ 61 El Bombası,

➢ 20.290 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş,

➢ 55 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiştir.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 77 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 3.029 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 48.499.630 TL olan;

➢ 2.918 kg Esrar,

➢ 316 kg Eroin,

➢ 2,6 kg Kokain,

➢ 82 kg Metamfetamin,

➢ 726.393 adet Uyuşturucu Hap,

➢ 33 kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.



Ayrıca piyasa değeri 2.689.382 TL olan;

➢ 513.643 adet Kaçak Sigara,

➢ 131.413 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 4.213 kişi gözaltına alınmıştır.