Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adliye yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyette bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan 21 sanık hakim karşısına çıktı.Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün toplantı salonunda görülen duruşmaya, 4'ü tutuklu 21 sanık ile avukatları katıldı.Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunmasına geçildi.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin "adliye yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.