Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Terörle Mücadele Şube ekipleri Sürmene ilçesinde 9 Kasım’da 9 DEAŞ şüphelisini gözaltına aldı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularıan 9 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bilgisayar, insansız hava aracı (Drone) ve cep telefonunda inceleme yapıldı. Bu incelemelerde ise 9 kişiden 3’nün evinde 'el yapımı patlayıcı, bomba düzeneği yapımı ve terör saldırısı nasıl yapılır?' bilgilerini içeren dokümanlara rastlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde 13 gün süren sorgulama sonrasında DEAŞ şüphelisi 9 kişiden 3’ü sabah Trabzon Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6’sı ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Tutuklanan 3 şüphelinin ise Suriye Rakka’da bulunan DEAŞ’ın üst düzey yetkilileri ile görüştükleri ve her an eylem hazırlığı içerisinde olduklarını itiraf ettikleri öğrenildi.



DEAŞ örgütü üyesi olan 3 şüphelinin Rakka’dan emir gelmesini bekledikleri ancak eylem emri gelmeyince bir eyleme kalkışmadıkları belirtildi. Öte yandan şahısların daha önce Suriye’deki bağlantılarının kopması sonrasında Rakka’ya gitmeye çalıştıkları fakat Hatay’dan geçemedikleri bilgisine de ulaşıldı.



TEM ekipleri, yapmış oldukları çalışmada şüphelilerin dijital verilerinden İstanbul'da çekilmiş bir kısım fotoğraf ve benzeri dokümanlara da ulaşıldı. Sorgu sırasında TEM ekipleri; Şüphelilere “bu fotoğrafları neden çektiniz?” sorusuna ise “İstanbul ilinde turistlik amaçlı bulunduk” cevabını verdikleri kaydedildi.