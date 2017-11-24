Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Aydemir-Türkiye gazetesi

Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesinin ardından şahsi Twttiter hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı, ''Bugün ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.'' ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da, Trump'ın PYD/YPG terör örgütüne silah verilmesini "saçmalık" olarak nitelendirdiğini aktardı.

Ancak görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından paylaşılan fotoğrafta yer alan detaylar, bir hayli dikkat çekiciydi...

Fotoğrafta Çanakkale Savaşı'nda son askerine kadar şehit olan 57. Alay'ın Sancağı, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve bir tank görseli, dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Twitter kullanıcıları, paylaşılan fotoğraftaki detayları ''15 Temmuz'un sorumlusu FETO'yu istiyoruz, Osmanlı'dan sorumlulugumuzdaki halklari korumak icin silah kullanmaktan cekinmeyiz.'' şeklinde yorumladı.

İşte o paylaşımlar: