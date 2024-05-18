Dışişleri'nden İsrail'e cevap! Soykırımın kanıtları paylaşıldı
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a, Gazze’deki sivil soykırımın yer aldığı 4 fotoğrafla cevap verdi. Bakanlık, “Soykırımla suçlanan İsrail hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz’a yanıtımız” açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformu üzerinden İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a, Gazze’deki sivil soykırımın yer aldığı 4 fotoğrafla cevap verdi.
4 FOTOĞRAF SOYKIRIMA DELİL
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, “Soykırımla suçlanan İsrail hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz’a yanıtımız” denilerek Gazze’den sivil soykırımın gösterildiği 4 fotoğrafa yer verildi.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi