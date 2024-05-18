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Dışişleri'nden İsrail'e cevap! Soykırımın kanıtları paylaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dışişleri&#039;nden İsrail&#039;e cevap! Soykırımın kanıtları paylaşıldı
Dışişleri Bakanlığı, Israel Katz, Gazze, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a, Gazze’deki sivil soykırımın yer aldığı 4 fotoğrafla cevap verdi. Bakanlık, “Soykırımla suçlanan İsrail hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz’a yanıtımız” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformu üzerinden İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a, Gazze’deki sivil soykırımın yer aldığı 4 fotoğrafla cevap verdi.

4 FOTOĞRAF SOYKIRIMA DELİL

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, “Soykırımla suçlanan İsrail hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz’a yanıtımız” denilerek Gazze’den sivil soykırımın gösterildiği 4 fotoğrafa yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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