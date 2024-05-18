Dünya İsrail'e karşı kıyamda! Milyonlar, Nekbe'nin 76. yılında Gazze için meydanları kuşattı

İran destekli güçler 2 askeri noktayı daha vurdu! İsrail'den itiraf gibi sözler: "Karşı koymak çok zor"

İran destekli güçler 2 askeri noktayı daha vurdu! İsrail'den itiraf gibi sözler: "Karşı koymak çok zor"

Otelin önü meydan muharebesine döndü! Kırgız gurup ile yabancı öğrenciler arasında arbede, 29 yaralı var

Otelin önü meydan muharebesine döndü! Kırgız gurup ile yabancı öğrenciler arasında arbede, 29 yaralı var

İsrail'in saldırıları nedeniyle 800 bin Filistinli Refah'tan zorunlu göç etti

İsrail'in saldırıları nedeniyle 800 bin Filistinli Refah'tan zorunlu göç etti

İsrail Gazze'de hastane çevresini vurdu! Çoğu kadın ve çocuk en az 28 ölü var

İsrail Gazze'de hastane çevresini vurdu! Çoğu kadın ve çocuk en az 28 ölü var

İsrail, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etti. Zorunlu göçe tabi tutulan Filistinliler, 15 Mayıs'ı Nekbe (Büyük Felaket) olarak adlandırdı. Dünyanın pek çok ülkesinde milyonlarca kişi, Nekbe'nin 76. yıl dönümünde 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail'in sayısız soykırımına uğrayan Filistinliler için sokakları ve meydanları doldurdu. Polis güçlerin sert müdahaleleri ve gözaltılara rağmen yüz binler, İsrail'e karşı kıyama geçti.

Canlı Anlatım Özeti BERLİNDE POLİS MÜDAHELESİ: ÇOK SAYIDA GÖZALTI!

İSPANYA'DA 10 BİNLERCE KİŞİ MEYDANLARDA

BİNLERCE İSRAİLLİ NETANYAHU'YU İSTİFAYA ÇAĞIRDI

PARİS, FİLİSTİN İÇİN YÜRÜDÜ

NEW YORK'TAKİ BM BİNASINDA ANMA TÖRENİ

ALMAN BAŞBAKAN'A "SOYKIRIMA DESTEK" TEPKİSİ

250 BİNİ AŞKIN KİŞİ LONDRA SOKAKLARINDA

"HEPİMİZİN CANI DİRENEN GAZZE'YE FEDA OLSUN"

AVUSTURYA'DA FİLİSTİN SLOGANLARI YASAKLANDI

18.05.2024 22:19

BERLİNDE POLİS MÜDAHELESİ: ÇOK SAYIDA GÖZALTI!

Almanya'da binlerce kişi başkent Berlin'deki Kreuzberg Semti'ndeki Oranienplatz Meydanı'nda toplandı. Meydanda, 76 yıl boyunca İsrail işgali altında zulüm gören, hayatını kaybeden Filistinlileri hatırlamak ve anmak adına, 76'ıncı Nekbe Günü için, küçük bir tiyatro gösterisi sergilendi. Gösterinin ardından yürüyüşe geçildi.

Alman polisi katılımın yoğun olduğu Nekbe yürüyüşünde, 6 bin 200 göstericinin olduğunu açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı binasının yakınında göstericilerin tepkileri ve sloganları şiddetlenirken, polisle Filistin destekçileri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Bazı göstericileri gözaltına alan Alman polisinin kullandığı biber gazı nedeniyle yaralananlar, olay yerinde tedavi edildi. Brandenburg Kapısı'na kadar devam etmesi beklenen yürüyüş, çıkan olaylar nedeniyle daha erken sonlandırıldı.

18.05.2024 22:16

İSPANYA'DA 10 BİNLERCE KİŞİ MEYDANLARDA

İspanya'nın Barselona kentinde Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu 'Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76. yıl dönümü nedeniyle 10 binlerce Filistin yanlısı gösteri düzenlendi. Gösteriler saatler boyu sürerken, İsrail aleyhine protestolar yükseldi.

18.05.2024 21:50

BİNLERCE İSRAİLLİ NETANYAHU'YU İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Binlerce İsrailli, 7 Ekim'den bu yana Gazze sürdürülen soykırımın öncüsü Netanyahu’nun istifası için Tel Aviv’de sokaklara döküldü. Nekbe'nin 76. yılında düzenlenen protestolarda polis ile İsrailliler arasında arbede yaşandı. Sokaklarda yürüyen binlerce gösterici, savaşın durdurulması ve İsrailli esirlerin sağ olarak ailelerine teslim edilmesi için sloganlar attı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "esirleri ölüme terk ettiğini ve esir takası anlaşması müzakerelerini sabote ettiğini" belirterek, Netanyahu'nun görevden alınması talebinde bulundu. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ederken, İsrailli esirlerin aileleri bir kez daha Tel Aviv'de sokaklara indi. Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde polisin müdahalesi sert oldu. Polis göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ederken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

18.05.2024 21:02

PARİS, FİLİSTİN İÇİN YÜRÜDÜ

Fransa'nın başkenti Paris'te, Filistin topraklarında bir İsrail devletinin kurulması ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmasının (Nekbe) 76. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Göstericiler ellerinde pankartlar ve sloganlarla Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail soykırımına tepki gösterdi.

18.05.2024 20:32

NEW YORK'TAKİ BM BİNASINDA ANMA TÖRENİ

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması yüzünden "Büyük Felaket" olarak bilinen Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında anma etkinliği yapıldı. Ecosoc salonunda, "1948-2024: Devam Eden Filistin Nekbe'si" başlığıyla panel şeklinde yapılan anma programı diplomatları ve alanında uzman isimleri bir araya getirdi.

18.05.2024 20:17

ALMAN BAŞBAKAN'A "SOYKIRIMA DESTEK" TEPKİSİ

binlerce kişi, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail", "Özgür Gazze" yazılı pankartlar taşıdı. Nekbe-Büyük Felaketin 76’ncı yıl dönümü nedeniyle ülkenin birçok yerinden başkente gelen Filistin destekçileri, konuşmaların ardından Favoritenstrasse üzerinden Antonplatz’a kadar yürüdü.

Gösteride, "İntifada ve Nehirden denize Özgür Filistin" sloganları atılmaması, aksi takdirde protestoya izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu. Nekbe’nin tarihçesi ve Gazze’de yaşananların anlatıldığı gösteride konuşan SÖZ (Geleceğin Sosyal Avusturya’sı) Partisi Başkanı Hakan Gördü, Avusturyalı siyasetçilerin Gazze’de olup bitenden haberdar olduklarını, sivillerin, çocukların, kadınların öldürüldüğünü bildiklerini ama buna rağmen sessiz kaldıklarını söyledi. Gösteride Alman Başbakan Olaf Scholz’a, İsrail'e silah desteği dolayısıyla tepki gösterildi.

18.05.2024 19:27

250 BİNİ AŞKIN KİŞİ LONDRA SOKAKLARINDA

Londra'nın merkezindeki Regent Caddesi'nde Filistin'le dayanışma göstermek ve Gazze'de ateşkes çağrısıyla başlayan yürüyüş Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde sona erdi. Yaklaşık 250 binden fazla insanın katıldığı yürüyüşte protestocular "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Rishi Sunak saklanamazsın, seni soykırımla yargılayacağız" sloganları attı.

Yürüyüş güzergahında, yolun daraldığı bir noktada Filistin destekçileri ile İsrail destekçileri karşı karşıya geldi. Polisin ve yürüyüş organize edenlerin aldığı önlem sayesinde büyük bir olay yaşanmazken, İsrail destekçisi bir kişi, Filistin destekçileriyle sözlü tartışmaya girdi. İsrail destekçisi eylemci, polis tarafından yürüyüş güzergahından çıkarılırken, Filistin destekçileri büyük bir pankartı iki grup arasında açarak taraflar arasındaki teması kesti.

18.05.2024 19:25

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI BİTİRİN"

İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince, Dublin'deki "Garden of Remembrance" parkında düzenlenen gösteriye birçok dernek, siyasi parti yetkilileri ve binlerce insan katıldı. Filistin ve İrlanda bayrakları taşıyan göstericiler daha sonra Kildare Caddesi'ne yürüdü. Göstericiler, "Gazze'deki soykırımı bitirin", "Şimdi ateşkes" ve "Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.

18.05.2024 19:18

"HEPİMİZİN CANI DİRENEN GAZZE'YE FEDA OLSUN"

Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76. yılı dolayısıyla binlerce Faslı, cuma namazı sonrası Marakeş, Zayu, Fez, Tanca, Vacde, Burkan, Kuneytıra, Asifi ve Kazablanka kentlerinde Gazze'ye destek için gösteri yaptı. İsrail'in Gazze halkına uyguladığı ablukayı kaldırmasını, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasını ve Filistinlilerin hayatını tehdit eden açlığın sona erdirilmesini isteyen göstericiler, sık sık "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor", "Hepimizin canı direnen Gazze'ye feda olsun" ve "Gururlu Filistin'e Fas'tan selam" şeklinde sloganlar attı.

18.05.2024 19:00

AVUSTURYA'DA FİLİSTİN SLOGANLARI YASAKLANDI

Avusturya'da başkentin 10’uncu bölgesindeki Kültürler Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail", "Özgür Gazze" yazılı pankartlar taşıdı. Gösteride, "İntifada ve Nehirden denize Özgür Filistin" sloganları atılmaması, aksi takdirde protestoya izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

Nekbe’nin tarihçesi ve Gazze’de yaşananların anlatıldığı gösteride konuşan SÖZ (Geleceğin Sosyal Avusturya’sı) Partisi Başkanı Hakan Gördü, Avusturyalı siyasetçilerin Gazze’de olup bitenden haberdar olduklarını, sivillerin, çocukların, kadınların öldürüldüğünü bildiklerini ama buna rağmen sessiz kaldıklarını söyledi.

Yer: Dünya ülkeleri