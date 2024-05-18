Prof. Dr. Naci Görür, en çok endişe duyduğu deprem bölgesini açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem haritası hakkında değerlendirmede bulunarak, en çok endişe duyduğu bölgeyi açıkladı. Görür, "Tunceli yöresi, yani Erzincan-Bingöl Karlıova arası. Burası deprem olma periyodu dolmuş, tehlikeli bir boyuta gelmiş artık" sözlerini sarf etti.

Prof. Dr. Naci Görür, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı faaliyet dönemi 8. Olağan Toplantısı’nda konuştu. Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili önemli değerlendirmede bulunan Görür, ülkede en çok endişe ettiği bölgeyi duyurdu.

Prof. Dr. Naci Görür'ün konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"TARİH TEKERRÜR ETMESİN DİYE BAS BAS BAĞIRIYORUZ"

Eğer tarih tekerrür ederse bu bizim bir bakıma cehaletimizden olur. Tarihin tekerrür etmesi bir kaide değildir. Siz tarihten ders almazsanız, gerekeni yapmazsanız tarih tekerrür eder, aynı hataya bir defa daha düşersiniz. Biz tarih tekerrür etmesin diye bas bas bağırıyoruz. Marmara'ya İstanbul'a dikkat edin, depreme hazırlayın diye.

"KORKUYORUM Kİ YİNE TEKERRÜR EDECEK"

Bunu 6 Şubat depremlerinden önce de söylüyordum. Marmara'da tedbir alın diyoruz ki 6 Şubat tekerrür etmesin, insanlarımız ölmesin. Korkuyorum ki tarih yine tekerrür edecek.

"DEPREM PERİYODU DOLDU, TEHLİKELİ BOYUTTA"

Şu anda bizim en çok endişe ettiğimiz bir yer Tunceli yöresi, yani Erzincan-Bingöl Karlıova arası. Burası deprem olma periyodu dolmuş, tehlikeli bir boyuta gelmiş artık.