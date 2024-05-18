Tokat'ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama! Yaralılar var

Mardin'den acı haber! Günlerdir kayıp olan korucu şehit oldu

Mardin'den acı haber! Günlerdir kayıp olan korucu şehit oldu

Tokat’ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama yaşandı! Olayda son bilgilere göre 5’i jandarma personeli olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde patlama meydana geldi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İlk belirlemelere göre 2’si jandarma personeli 4 kişinin yaralandığı olayda bilanço ağırlaşıyor. Olayda son bilgilere göre 5’i jandarma personeli 7 kişi yaralandı.

İlgili Haberler Şehit Onbaşı Recep Kabala, son yolculuğuna uğurlandı

İHBAR ÜZERİNE GİTTİLER

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir bağ evine intikal etti.

Jandarma ekiplerinin eve girdikleri sırada, henüz sebebi açıklanmayan bir nedenle bir anda patlama yaşandı.

İddiaya göre 5 jandarma personeli ile Sefa K. ve Ahmet K. isimli kişiler yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

