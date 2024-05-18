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Tokat'ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat’ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama yaşandı! Olayda son bilgilere göre 5’i jandarma personeli olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde patlama meydana geldi. 

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İlk belirlemelere göre 2’si jandarma personeli 4 kişinin yaralandığı olayda bilanço ağırlaşıyor. Olayda son bilgilere göre 5’i jandarma personeli 7 kişi yaralandı.
Tokat'ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama! Yaralılar var - 1. Resim

İHBAR ÜZERİNE GİTTİLER

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir bağ evine intikal etti.
Tokat'ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama! Yaralılar var - 2. Resim
Jandarma ekiplerinin eve girdikleri sırada, henüz sebebi açıklanmayan bir nedenle bir anda patlama yaşandı.Tokat'ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama! Yaralılar var - 3. Resim
İddiaya göre 5 jandarma personeli ile Sefa K. ve Ahmet K. isimli kişiler yaralandı.Tokat'ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama! Yaralılar var - 4. Resim

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
 
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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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