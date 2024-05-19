Osmaniye'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri paylaştı

Osmaniye'nin merkezinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00:29'da meydana gelen deprem, yerin 7,15 kilometre derinliğinde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı. Son deprem ise Osmaniye'de gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

OSMANİYE 3,1 İLE SALLANDI

AFAD verilerine göre Osmaniye'nin merkezinde 3,1 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 00:29'da meydana gelen deprem, yerin 7,15 kilometre derinliğinde hissedildi. Deprem, vatandaşlarda kısa bir paniğe yol açtı. Öte yandan herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ'DEN FARKLI VERİLER

Kandilli Rasathanesi, Osmaniye'deki depremin Karataş ilçesinde olduğunu duyurdu. Kandilli'ye göre deprem 2,9 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.