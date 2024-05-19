İsrail savaş kabinesinde kaos! Gantz, Netanyahu'yu hükümeti devirmekle tehdit etti

İran destekli güçler 2 askeri noktayı daha vurdu! İsrail'den itiraf gibi sözler: "Karşı koymak çok zor"

İran destekli güçler 2 askeri noktayı daha vurdu! İsrail'den itiraf gibi sözler: "Karşı koymak çok zor"

İsrail Gazze'de hastane çevresini vurdu! Çoğu kadın ve çocuk en az 28 ölü var

İsrail Gazze'de hastane çevresini vurdu! Çoğu kadın ve çocuk en az 28 ölü var

İsrail'de savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, Başbakan Netanyahu'yu kabineden çekilmekle tehdit etti. Gantz, İsrailli esirlerin geri getirilmesi için 8 Haziran'a kadar süre verdi.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail'de koalisyon hükümeti üyeleri birbirine girdi. İsrail'de savaş kabinesi üyesi ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Netanyahu'ya 8 Haziran'a kadar süre verdi. Gantz, aksi takdirde hükümeti devireceğini söyledi.

GANTZ 8 HAZİRAN'A KADAR SÜRE VERDİ

Gantz, düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun Gazze saldırılarındaki tutumunu eleştirdi. Netanyahu’dan Hamas'la savaştan sonra bölgeyi kimin yöneteceğini de içeren, üzerinde anlaşılmış bir plana bağlı kalmasını isteyen Gantz, savaş kabinesinin 8 Haziran’a kadar 6 maddelik plan oluşturması çağrısı yaptı.

Netanyahu'ya seslenen Gantz, "İsrailli esirlerin geri getirilmesi", "Gazze'deki Hamas yönetiminin devrilerek buranın askerden arındırılması", "Gazze'de ortak bir ABD, Avrupa, Arap ve Filistin yönetiminin kurulması", "tahliye edilen kuzeydeki İsraillilerin evlerine geri getirilmesi" ve "Suudi Arabistan ile normalleşmenin desteklenmesi" taleplerinde bulundu.

HÜKÜMET DEVRİLİR

Gantz, Gazze'nin İsrail saldırıları sonrasındaki idaresine ilişkin bir planın 8 Haziran'a kadar onaylanmaması halinde liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisinin hükümetten çekileceğini söyledi. Gantz, Gazze'nin idaresi konusunda Netanyahu'ya meydan okuyan Savunma Bakanı Yoav Gallant'a desteğini açıklamıştı.







