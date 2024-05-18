Ankara Emniyeti'nde Murat Çelik'in yerine atanacak isim belli oldu

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine atanacak isim belli oldu. Çelik'in yerine Yavuz Doğan getirildi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma siyasetin gündemine bomba gibi düştü. 17/25 Aralık benzeri darbe girişimi iddialarının gündeme geldiği Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İlgili Haberler Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine atanacak isim belli oldu.

ANKARA EMNİYETİNE TAM YETKİYLE ATANDI

Sabah'ta yer alan habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ortaya çıkan gizli tanık skandalı çerçevesinde gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine Yavuz Doğan getirildi.

Doğan’ın yeni süreç kapsamında 'tam yetkili' görevlendirildiği öğrenildi. Yavuz Doğan, mevcut Emniyet Müdürü Engin Dinç’in göreve başlamasından sonra Esenboğa Havalimanı’nda sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştı.

Gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan Şube Müdürü Kerem Öner’in yerine atama yapılmadı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDE KALDI

Kendi yardımcısı Murat Çelik başta olmak üzere toplam beş polisin gözaltına alınmasının ardından Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in görevden alınacağı konuşulmuştu. Ancak son yaşanan gelişmelerle birlikte soruşturmanın tamamlanıncaya kadar Dinç’in mevcut görevinde kalacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen ve Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddiası sosyal medyada yer alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta görevden uzaklaştırılmıştı.