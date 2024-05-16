İkinci 17/25 kumpası hükûmeti harekete geçirdi, Emniyet’te büyük değişim bekleniyor!

Açığa alınan polislerin son durumu ne? Adalet Bakanı Tunç, 'Sıfatı ne olursa olsun' dedi, 'yargıya güven' mesajı verdi

Açığa alınan polislerin son durumu ne? Adalet Bakanı Tunç, 'Sıfatı ne olursa olsun' dedi, 'yargıya güven' mesajı verdi

Ankara bu iddiayla çalkalanıyor! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında son durum... Engin Dinç görevden alınacak mı? Bahçeli kimi işaret etti?

Ankara bu iddiayla çalkalanıyor! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında son durum... Engin Dinç görevden alınacak mı? Bahçeli kimi işaret etti?

Yeni kumpas girişimi, Emniyet’te yenilenmeyi kaçınılmaz kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri Bakanlığında bürokrasinin büyük bölümünü değiştirebileceği iddia edildi.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında ortaya atılan iddialar, AK Parti’de ‘devlet içinde yeni bir paralel yapılanma’ endişesini ortaya çıkardı. Kaplan soruşturması adı geçen gizli tanığın açıklamaları siyaset gündemini karıştırdı. Gizli tanığın, emniyet tarafından eski bakanlar Bekir Bozdağ, Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla ilgili ifadeye zorlandığına yönelik iddiası AK Parti kulislerinde bir süredir tartışma konusu oluyordu. Üç polis müdürünün bu sebeple açığa alınması, devlet içinde yeni bir paralel yapı olduğuna yönelik iddiaları da güçlendirdi.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, MİT HAREKETE GEÇTİ

Aralarında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile bazı yardımcılarının yanı sıra, eski bazı bakanlar, gazeteciler ve bazı siyasetçilerin olduğu 90’dan fazla kişiyle ilgili teknik takip yapıldığı iddia edildi. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile MİT’in de dâhil olduğu geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. Erdoğan’ın Kaplan soruşturması sonrasında ortaya çıkan gelişmelerden rahatsız olduğu, gelişmelerle ilgili güvenlik bürokrasisinden sık sık bilgi aldığı da ifade edildi.

GÖREVDEN ALMALAR OLABİLİR

AK Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son gelişmeler ışığında İçişleri Bakanlığı’nda, bürokrasinin büyük bölümünü değiştirebileceği iddia edildi. Özellikle bürokraside ‘hesap sormaların’ olabileceği dile getiriliyor. AK Parti kaynakları, bakan düzeyinde bir değişiklik ihtimalinin ise zayıf olduğunu belirtiyor.

İYİ PARTİ’DEN SUÇ DUYURUSU

Bu arada, İyi Partili Uğur Poyraz da soruşturma dosyasındaki gizli tanığın ifadelerinde ismi geçen üç emniyet müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu. Poyraz, müdürlerin kendisinin de aralarında bulunduğu siyasiler hakkında kanun dışı bilgi topladığını iddia etti.

SORUŞTURMA GENİŞLEYECEK

Öte yandan, üç polis müdürüne yönelik soruşturmanın TCK’nın ‘Suç için anlaşma, görevle ilgili sırrın açıklanması, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’ suçlarından yürütüldüğü, ancak ortaya çıkan yeni gelişmeler doğrultusunda suç kapsamının değişebileceği ve soruşturmanın genişletileceği belirtiliyor.

'O GAZETECİ KİM' TARTIŞMASI

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında itirafçı olduğu belirtilen Serdar Sertçelik’in sorgu odasında gazeteci Uğur Dündar ile görüştüğü yönündeki iddialar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İddialara ilgili konuşan Dündar “Benim adımın buraya karıştırılmasını, olayın Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının sulandırılması amacıyla dâhil edildiğini düşünüyorum. Ben Ayhan Bora Kaplan suç örgütünde adı geçen hiçbir kimseyi tanımam, hiçbiri ile en ufak bir telefon konuşmam bile olmadı. Ne yüz yüze konuştum ne de telefonla konuştum. İnanıyorum ki İsmail (Saymaz) benden çok daha fazla konuşmuştur” ifadelerini kullandı.