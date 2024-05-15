Açığa alınan polislerin son durumu ne? Adalet Bakanı Tunç, 'Sıfatı ne olursa olsun' dedi, 'yargıya güven' mesajı verdi

Ankara bu iddiayla çalkalanıyor! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında son durum... Engin Dinç görevden alınacak mı? Bahçeli kimi işaret etti?

Ankara bu iddiayla çalkalanıyor! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında son durum... Engin Dinç görevden alınacak mı? Bahçeli kimi işaret etti?

Ankara'yı çalkalayan Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan üst düzey polislerin akıbetine ilişkin Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama geldi. "Yargımıza güvenelim" diyen Tunç, "Sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gidecektir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara emniyetinde 3 üst düzey polisin açığa alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tunç, devam eden soruşturmaların olduğunu belirterek, "Bunlarla ilgili hususlar, tüm boyutlarıyla titizlikle araştırılıyor. Cumhuriyet savcılarımız iddialarla ilgili konularda gerekli soruşturmaları titizlikle yapıyor. O nedenle yargımıza güvenelim" dedi.

'SIFATI NE OLURSA OLSUN...'

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının huzuruna getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız... Sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gidecektir. O nedenle hep beraber soruşturmaların, kovuşturmaların sonucunu beklemek lazım. Soruşturmaları takip edelim hep beraber, sonucuna göre hareket ederiz."