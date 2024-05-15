Gözler bu açıklamada... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısına katılıyor. "Kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz" diyen Erdoğan, "Yorulan, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımızı kardeşlik hukukumuzu koruyarak dinlenmeye alacağız; yeni, heyecanlı arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelmişti. Beştepe'de gerçekleşen kritik zirvenin MHP lideri Bahçeli'nin Ankara Emniyeti'nde yaşanan olaylara ilişkin uyarıların ardından gerçekleştirildiği iddialar arasındaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda konu hakkında önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

"YORULAN ARKADAŞLARIMIZI DİNLENMEYE ALACAĞIZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bizi örselemeye çalışanlara inat 'Yolumuza pekleşe pekleşe devam ediyoruz.'

Gelenekselmiş istişare kamplarımızı yapamamıştık. İstişare toplantımızı önümüzdeki haftalarda gerçekleştiriyoruz. Kongrelerimizle ilgili takvimi yakında ilan edeceğiz.

Yorulan, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımızı kardeşlik hukukumuzu koruyarak dinlenmeye alacağız; yeni, heyecanlı arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendireceğiz. Kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Kurulduğumuz günden beri yenilenerek, tazelenerek geliyoruz.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ŞİDDET

Öğretmenlerimize yönelik şiddetle mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesini düşünüyoruz. Bu konuların çok iyi takip edilmesini bekliyoruz. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor.

Sonuna kadar yapıcı ve uzlaşmacı tutumumuzu koruyacağız. Önümüzde kesintisiz 4 yıl var. Bunu ilk günkü aşkla dolu dolu geçirip ülkemizi her alanda yeni rekorlarla buluşturacağız.

"TEMBELLİĞE, GÖNÜLSÜZLÜĞE TAHAMMÜLÜMÜZ OLAMAZ"

Milletin verdiği mesajı aldık. Gereğini yapmaya başladık. Milletin AK Parti'den ya da Cumhur İttifakı'ndan desteğini çektiğini zannedenler fena halde yanılırlar.

Hiç sağa sola bakmadan hedeflerimize kilitlenecek, milletimizin verdiği emanetin hakkını vereceğiz.

Kadrolarımızda milletimizin mesajını yanlış okuyanlar varsa, tembellik yapanlar olursa onlarla yollarımızı ayırırız.

AK Parti'nin çalışma usulü bellidir. Yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklıyız. Hemen yarın hesaba çekilecekmiş gibi çok çalışırız. Süreye, tarihe bakmadan, seçim tarihleriyle kendimizi kısıtlamadan çalışan bir kadroyuz. Tembelliğe, gönülsüzlüğe asla ve asla tahammülümüz olamaz.

"KANUNUN DIŞINA ÇIKAN KİM VARSA..."

Gündeme gelen tüm hadiseleri takip ediyoruz. Kanunun dışına çıkan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz. Ülke ve millete karşı vazifesini yapmamanın hiçbir bahanesi olamaz.

Bize süre biçenler oldu. Gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. 'Bu iş bitti' deyip yolunu değiştirenler, ihanet edenler oldu. Hırslarına yenilenler oldu. Onlar şimdi yok, esameleri okunmuyor. Unutulup gittiler.

Allah'a hamdolsun biz buradayız. Dimdik sapasağlam ayaktayız.

Dava burada ve inşallah yarın da burada olacak. Mevla ömür milletimiz de yetki verdikçe burada olmaya devam edeceğiz.

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