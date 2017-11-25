Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Suriyeli 12 göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen Gürcistan uyruklu firari V.A. ve P.S'yi yaptıkları istihbarat çalışması neticesinde gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Marmaris 1. Asliye Ceza Mahkemesine çıkarılan zanlılardan P.S. tutuklandı, V.A. ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 9 Ekim'de takip sonucu yabancı uyruklu göçmenleri çöp ve geri dönüşüm kamyonuyla kaçırılırken yakalamıştı. Kamyonu kullanan Ö.F.K. gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.