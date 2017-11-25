Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldi. Programa, 15 Temmuz şehidi Fevzi Başaran’ın eşi Özge Başaran, şehit Emin Güner’in eşi İlknur Güner, şehit Bülent Aydın’ın eşi Şehnaz Aydın, şehit Lütfi Gülşen’in babası Metehan Gülşen, şehit Rüstem Resul Perçin’in oğlu Necmi Perçin, şehit Yasin Naci Ağaroğlu’nun oğlu Osman Ağaroğlu, şehit Ferhat Koç’un eşi Gizem Koç, şehit Dursun Acar’ın eşi Özgül ve kızı Elifnaz Acar, şehit öğretmen Yusuf Elitaş’ın eşi Serpil Elitaş da katıldı.



Kahvaltının ardından öğretmenlere seslenen Yıldırım, dünyadaki birçok ülkenin nüfusunun, Türkiye’deki öğrenci sayısı kadar olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok donanımlı, becerikli gençler yetiştirmek, çocuklarımızın kabiliyetini, yeteneğini ve potansiyelini erken yaşlarda fark edip, zekayı ilmik ilmik işleyip azami derecede açığa çıkarmamız önemlidir. Bunu da başaracak olan sizlersiniz.”



2019 sonuna kadar bütün okullarda tekli eğitime geçileceğini kaydeden Yıldırım şöyle konuştu: “Bazı illerimizde şimdiden geçmeler oldu. Bu kapsamda tekli öğretime geçmek için 58 bin yeni dersliğe ihtiyacımız var. 15 yılda 300 bine yakın derslik yapmış bir iktidar olarak önümüzdeki 2 yılda 58 bin dersliği haydi haydi yaparız. Böylece yurt genelinde tekli eğitimi de inşallah başarmış olacağız. Şu anda öğrenci, okul, derslik sayısı bakımından öğretmen sayımız da yeterli gözüküyor. Öğrenci sayısını öğretmen sayısına böldüğümüzde sınıf başına düşüne öğretmen sayısı 17. Bir sınıfta 17 öğrenciye 1 öğretmen düşüyor. Bu gayet iyi bir sayı. Peki sıkıntı nerede? Dağılımda. Bazı yerlerde eksik var dolayısıyla sınıflar kalabalık, bazı yerlerde de fazla var. Zaman içinde inşallah bu dengelemeyi de yapmış olacağız.”



Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, akşam da öğretmenlerle Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde buluştu. Burada konuşan Yıldırım, “Türkiye’de terörü sona erdirmenin yolu, milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesidir” dedi.



Kahvaltıya, Mardin’de şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın annesi Zehra Yalçın da (solda) katıldı.