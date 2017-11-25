Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya eski Başbakanı Muhammed El Manguş, Ürdün’ün eski bakanlarından Abdurrezzak Tabişat, Karadağ İslam Birliği Başmüftüsü Rıfat Feyziç, Sudanlı ilk kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Vehib İbrahim, Kosova Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Diplomasisi Müdürü Güner Üreya, Tunus Susa Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Fakültesi Müdür Yardımcısı Muaz Feki, Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Irak’ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Mustafa Jaber, Moğolistan Ulusal Kanalı Genel Direktörü Gandiinma Rentsendorj...

Uzayıp giden bu listede yer alanlar, üniversite eğitimlerini ülkemizde tamamladı. Mezun olduktan sonra ülkelerine döndüler ve Türkiye’nin birer gönül elçisi oldular. Türkiye bursuyla okuyan yabancı öğrencilerden bazıları “Türkiye Yeniden Mezun Buluşması” programı çerçevesinde bugün bir araya geliyor. 107 ülkeden 500’ün üzerinde milletvekili, bakan meclis başkanı diplomat, doktor, sanatçı ve gazeteci, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Grand Cevahir Otel’de buluşturulacak.



ÇAVUŞOĞLU: HEYECANLIYIZ

Zirve hakkında bilgi veren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “İnanıyorum ki program sıradan bir mezun buluşmasının ötesinde uluslararası ilişkilerden siyasete, hukuktan ekonomiye, sanattan edebiyata birçok alanda işbirliği imkanlarının değerlendirileceği bir platform olacaktır” dedi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Bugün 165 ülkede 150 bin civarında Türkiye mezunu bulunuyor. Bunlar ülkelerinde veya üçüncü ülkelerde önemli görevleri icra ediyor. Meclis başkanlarından milletvekillerine, büyükelçilerden doktorlara neredeyse her meslek grubundan mezunlarımız, ülkelerine üst düzeyde hizmet veriyor. Bunları buluşturuyoruz. İstanbul’da hem üniversite yıllarına dönecekler hem de farklı iş birliği imkanlarıyla karşılaşacaklar. Ellerindeki projeleri paylaşacak, belki kendisinin de istifade edeceği bir alan ortaya çıkacak. Tam bir kamu diplomasisi alanı olacak. Heyecan duyuyoruz.”



ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

Türkiye’nin 1992’de “Büyük Öğrenci Projesi” olarak başlattığı, YTB koordinesinde 2012’den itibaren “Türkiye Bursları” olarak devam eden proje sayesinde eğitim görenler, ülkelerine döndükten sonra Türkiye ile ülkeleri arasında dostluk köprüleri kurulmasında önemli rol oynadı. Türkiye’nin dünyada “eğitim merkezi” haline gelmesi amacıyla verilen Türkiye Bursları, yabancı öğrencilerin Türkiye’de kamu kaynaklı yüksek öğretim bursuyla eğitim almalarına imkan sağlıyor.



2011 yılında 8 bin öğrenci Türkiye’de eğitim almak için başvuru yaparken, Türkiye Bursları markasının YTB tarafından oluşturulmasının ardından Türkiye’de eğitim almak isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Bu sayı, yeni akademik yıl itibarıyla 163 ülkeden 106 bin 550’ye ulaştı. Türkiye’de şu an 16 bin 817 yabancı öğrenci burslu olarak akademik eğitim alıyor, ayrıca kendi imkanlarıyla Türkiye’de okuyan öğrencilerle birlikte bu sayı 100 bini aşıyor.

Ürdünlü Bakan Abdurrezzak Tabişat, Türkiye mezunlarından biri... İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Tabişat, ülkesinde 4 dönem bakanlık, 2 dönem belediye başkanlığı yaptı.