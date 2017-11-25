Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım, dün Mısır'da cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen hain terör saldırısına ilişklin, "Mısır'daki hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Cuma namazında insanların üzerine bombaları, mermileri yağdırmak ne insanlığa ne İslamiyet'e sığar" dedi.

"Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması"nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım şunları kaydetti:

Bugün mülteci konumunda bulunanların sayısı 55 milyonu geçti. Dünyada bu nüfusa sahip ülke sayısı sadece 25. Demek ki, dünyanın 26. büyük ülkesi; mülteciler ülkesi. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya, bu dünyada yaşayan milyarlarca insanın hiçbirini mutlu etmiyor, geleceği için umut vermiyor. 2012 yılında 50 bin yabancı misafir öğrencimiz varken bugün 110 bine ulaştık.

Üniversitede okuyan öğrencilerimizin sayısı 7 milyonu aştı. Ancak bu hala düşük bir rakamdır.

Ortadoğu kardeşkanı dökmeye son vermelidir. Herkes yeni bir dönemin başlamasını bekliyor. İnsanlık dünyanın içine sıkıştığı radikal siyasi atmosferden yetersiz yersiz hatlarından çok yoruldu. Türkiye yeniden öze dönüşün öncülüğünü yapmaktadır. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız dünyaya dünya 5'ten büyüktür mesajı vermektedir.