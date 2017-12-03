Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Muş İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu önünde bekleyen vatandaşları selamladı. Burada konuşan Erdoğan, partisinin 6. Olağan Kongresi için Muş’ta olduklarını belirterek, “Salon tıklım tıklım dolu, sizler de salonun dışında burada bizleri beklediniz. Sizleri selamlamadan içeri giremezdim. Sizleri selamlıyorum, Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Ne zaman Muş’a geldiysem; yağmurda, karda, kışta sizi hep diri gördüm, beraber gördüm, iri gördüm, kardeş gördüm ve Türkiye gördüm. İşte bu birliğimiz, beraberliğimiz hamd olsun ülkemin her yerinde var, ama bu defa daha başkayız. 2019 Mart’ta yerel seçimler, Kasım'ında ise

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi seçimine geçiyoruz” dedi.

“Terörün de belini kırdık mı? Kırıyor muyuz? Son bir hafta içerisinde binin üzerinde teröristi etkisiz hâle getirdik” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mehmedimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız şehadete yürüdüler, ama binlerce teröristi de etkisiz hâle getirdi. Durmak yok, milletin huzurunu kaçıran kim olursa olsun bedelini ödeyecek. Çukur açtılar şimdi o çukurlara gömüldüler. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla tek milletiz. Bizi bölemeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar. Bu kararlılıkla yürüyeceğiz. 780 bin metrekare ile tek vatan, tek devletiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet yok. Yok paralel devletmiş, neymiş yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti altında hep birlikte Türkiye olduk.”

Konuşmanın ardından oyuncak da dağıtan Erdoğan, daha sonra halkla tokalaştı. Birgül Güneş isimli kadının talebi üzerine fotoğraf da çektiren Erdoğan, daha sonra salona geçti.