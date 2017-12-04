Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan örgüte ait dershanenin eski müdürü 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Çelik ve avukatı katıldı.Duruşma dosyasına giren belgelerin okunmasının ardından savunma yapan sanık Çelik, telefonunda tespit edilen ByLock'u kullanmadığını ve örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.Çelik, FEM Dershanesi'nde çalıştığını belirterek, "ByLock programını komşumun yüklediğini düşünüyorum çünkü bir keresinde oturmaya gittiğim komşum benden internet kotasının dolduğu gerekçesiyle cep telefonumu istemişti. Bu arada ByLock programını yüklemiş olabilir. Benim bundan haberim yok. Hatta ByLock şifresi olarak çalıştığım dershanenin telefon numarasını yaptığını öğrendim." diye konuştu.Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.