Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine uyum düzenlemelerine ilişkin AK Parti’nin yaptığı çalışmanın yeni detayları ortaya çıktı. Uyum paketinde, bir kişinin aynı anda hem cumhurbaşkanlığına hem de milletvekilliğine aday olup olamayacağı konusundaki, anayasadaki boşluk gideriliyor. AK Parti yönetiminde ağırlıklı olarak “çifte adaylık olmayacağı” görüşü benimsendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta sonu İstanbul’da kurmayları ile yaptığı toplantı ve önceki akşam gerçekleştirilen MYK toplantısında, yeni hükûmet sistemine ilişkin uyum paketi detaylı bir şekilde ele alındı. Edinilen bilgilere göre, kamuoyunda tartışılan yüzde 10’luk seçim barajının düşürülmesi ve seçim ittifakları konusunda, Erdoğan’ın seçim barajının düşürülmesine “şiddetle karşı çıktığı”, ittifaklar konusunun ise ancak 2019 seçimlerine giderken ele alınabileceğini dile getirdiği öğrenildi.

BİR KİŞİ, TEK MAKAMA ADAY OLACAK

Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantılarda, bir kişinin aynı anda hem cumhurbaşkanlığına hem de milletvekilliğine aday olup olamayacağı konusunda, anayasadaki boşluğun giderilmesi de gündeme geldi. Erdoğan’ın, bir kişinin hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliğine aday olmasının problem oluşturmayacağı görüşünü savunduğu, ancak kurmaylarının bu durumun ortaya çıkaracağı sakıncaları anlattıktan sonra görüşünü değiştirdiği belirtildi. AK Parti kurmayları, çifte adaylığın sakıncaları ile ilgili gerekçelerini, “Yasama ve yürütme ayrı olduğu için çifte adaylık olamaz. Ayrıca seçim bir bütündür. Aynı anda hem cumhurbaşkanı, hem 600 milletvekili için seçim yapılacak. Bir kişi aynı anda iki görev için de aday olursa ve cumhurbaşkanı seçilirse, bu kez 600 değil 599 milletvekili seçilmiş olacak. Yeni sisteme göre, doğru olan bir kişinin tek bir makam için aday olmasıdır” şeklinde sıraladı.

EN YAŞLI YARDIMCI VEKÂLET EDECEK

Uyum paketinde, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması durumunda 45 gün içinde seçime gidileceği de düzenleniyor. Yenisi seçilene kadar, Cumhurbaşkanlığı makamına, en yaşlı cumhurbaşkanı yardımcısının vekalet edeceği de hükme bağlanıyor. Cumhurbaşkanının, aynı zamanda parti genel başkanı olması durumunda, TBMM grubu ve partisiyle ilişkilerinin, her partinin kendi tüzüyle düzenlenmesi öngörülüyor.

PARTİ KAPATMALARIN ÖNLENMESİ

Bu arada, siyasi partilerin kapatılması yerine, suçu işleyen kişinin cezalandırılmasını içeren düzenleme konusunda da çalışma yapılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2010 Anayasa değişiklikleri sırasında Meclis’te reddedilen bu düzenlemenin yeniden ele alınmasını istediği öğrenildi. Bu kapsamda, AK Parti yönetiminin, sadece bu konuyu düzenlemeyen bir anayasa değişikliğinin yapılması için MHP ve CHP ile görüşebileceği belirtiliyor.