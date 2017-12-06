Baluken'in devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla 47 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılandığı davanın duruşması Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Baluken duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılmazken Baluken’in avukatları hazır bulundu. Avukatların mütalaaya yaptıkları savunmanın ardından duruşmaya 15 dakika ara verildi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların isteklerinin itirazına hükmederek, kararın görüleceği duruşmayı ocak ayına erteledi.
İdris Baluken için karar Ocak'ta açıklanacak
06.12.2017 - 16:32 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP’li Milletvekili İdris Baluken’in 47 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması ocak ayında görülecek.
Etiketler : idris baluken,hdp,haberler,
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