Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baluken'in devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla 47 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılandığı davanın duruşması Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Baluken duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılmazken Baluken’in avukatları hazır bulundu. Avukatların mütalaaya yaptıkları savunmanın ardından duruşmaya 15 dakika ara verildi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların isteklerinin itirazına hükmederek, kararın görüleceği duruşmayı ocak ayına erteledi.