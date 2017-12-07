Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi 1131 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki İbrahim Taşkıran evinin avlusunda oturduğu sırada, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Mert S. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeğiyle göğüsünden vurulan Taşkıran, kanlar içinde yere yığıldı. Taşkıran’ı vuran Mert S. ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Aile yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Taşkıran’ın öldüğünü belirledi. Taşkıran’ın öldüğü öğrenen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarının ardından Taşkıran’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis Mert S.’yi yakalama çalışmaları başlattı.