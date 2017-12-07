Kavurmacı ve Güllü hakkında karar verildi
07.12.2017 - 18:32 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın iş dünyası yapılanması davasında AKFEL Holding ortaklarından iş adamı Murad Abdurrahman Baltacı tahliye edildi. Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 20 tutuklu sanığın ise tutukluluk hâlinin devamına karar verildi.
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