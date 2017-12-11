Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda ülkelerin ticaret gemilerine korsanların saldırmasıyla milyarlarca dolar zararın ortaya çıkması üzerine çok uluslu olarak kurulan ve bölgede devriye görevi yürüten Birleşik Görev Kuvveti, haydutlarla mücadelede yeni bir yöntemi devreye soktu. Daha önceleri ülkelerin deniz kuvvetlerini temsilen birer firkateyin dönüşümlü olarak Aden Körfezi, Somali karasuları ile Hint Okyanusu’nda devriye atıyordu.

Vatan'da yer alan habere göre Birleşik Görev Kuvveti, alınan yeni kararla korsanların saldırılarda sıkça kullandıkları bölgeyi güvenli geçiş Kkoridoru oluşturarak gemilerin güvenliğini sağlayacak. Yani askerî gemiler Aden Körfezi, Babül Medneb Boğazı ile Kızıldeniz’in güneyindeki bölgede sıralı olarak koridor oluşturarak gemilerin geçişini sağlayacak.

Türkiye’den de bir fırkateynin önümüzdeki günlerde görev için bölgeye gideceği öğrenildi. Çok uluslu olan Birleşik Askerî Kuvvet Karargahı’na bağlı olarak Türkiye, İngiltere, ABD, Avustralya, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Pakistan, Suudi Arabistan ve Bahreyn’in askerî gemileri bulunuyor.

SAYIDA DÜŞÜŞ VAR

Öte yandan Uluslararası Denicilik Bürosu (IMB), 2017’nin ikinci denizlerde yaşanan korsan faaliyetleriyle ilgili raporunu da açıkladı. Yaşanan saldırılarda geçtiğimiz yılın ikinci göre düşüş yaşandığı belirtildi. IMB Deniz Haydutluğu Raporlama Merkezi, kendilerine bildirilen olay sayılarının geçtiğimiz yıl 97 iken 2017’nin ikinci 87 olayın bildirildiği açıklandı. Olaylarda korsanların 63 gemiye çıktığı, 20’sine saldırdığı,4 gemiyi kaçırdığı, 41 deniz mürettebatını esir aldığı bunlardan ikisini öldürüp birini ise yaraladığı belirtildi. IMB’nin raporuna göre ise saldırıların yoğunlukta yaşandığı bölgenin ise Somali açıkları ile Aden Körfezi bölgesinin olduğu kaydedildi

KOMUTA 4 KEZ TSK'YA GEÇTİ

Birleşik Görev Kuvveti’ne ilk olarak 2009’da destek veren Türkiye, 2009, 2011, 2012 ve 2015 yıllarında 4 kez birliğin komuta görevini de yürüttü.Türkiye, böylece NATO’daki görevlerinin dışında Birleşmiş Milletler görevinde de ilk defa denizde çok uluslu bir gücün komutanlığını yürütmüş oldu. Birleşik Görev Kuvvetini deniz haydutluğuyla mücadelenin yanı sıra muhtelif terör örgütlerine finansal destek sağlayabilen kömür ve diğer hammaddelerin deniz yoluyla taşınmasının engellemesi görevi de bulunuyor. Türkiye bölgede son olarak MİLGEM TCG Büyükada ile bölgede görev almıştı.