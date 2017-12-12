Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkeme heyeti, güvenlik ve sanık çokluğu gerekçesiyle duruşmanın Çağlayan’a alınması talebini reddetti. Heyet, daha sonra Rusça, Özbekçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Uygurca ve Kazakça dillerinde hazır bulunan tercümanlar aracılığıyla sanıklara susma haklarının bulunduğunu hatırlattı.

Söz verilen Masharipov, avukat kısıtlılığının kaldırılması talebi ile duruşma salonunda avukatıyla yan yana oturma talebinin, OHAL kalktıktan sonra kabul edilip edilemeyeceğini sordu. Mahkeme başkanı da birinci talebin ara kararla değerlendirileceğini ikinci talebin ise OHAL ile bir ilgisinin olmadığını söyledi.

Masharipov da “Türkiye’nin yasalarını bilmediğim ve yeterince anlamadığım için avukatımla görüşene kadar susarım” diye konuştu.

Bu ifadeye tepki gösteren Mahkeme Başkanı Dağ, “Burayı şov yerine çevirtmem. Konuşmayacaksan otur yerine, otur” dedi.

Sanığın yerine oturtulması üzerine söz alan avukatı Atanur Demir, müvekkiline bağırıldığının kayıtlara geçtiğini söyledi.

Avukata söz verilmeden konuşulmayacağını söyleyen Başkan Dağ “Mahkemeler şov yeri değil, Türkiye Cumhuriyeti adına, millet adına karar veren ve sonrasında da mağdur haklarını savunan yerlerdir” diye konuştu. Abdulkadir Masharipov, savunma yapmaması üzerine kürsüden indirildi. Duruşmaya bugün devam edilecek.