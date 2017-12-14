Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle 3. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılan duruşmaya 11 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan gizli tanık "X1", sanıklardan bazılarının FETÖ'ye üye olduğunun bilindiğini söyledi.

Gizli tanık, tutuklu sanıklardan eski Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri, örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün hocası olduğu belirtilen Prof. Dr. Davut Aydüz ile Prof. Dr. Muhittin Akgül ve Yrd. Doç. Dr. Yunus Ekin'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından özel olarak yetiştirildiğini öne sürdü.

Daha sonra duruşma salonuna tanık olarak alınan eski SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Memiş, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 18 Temmuz'da fakülte binasına Adil Öksüz'ün odasını aramak için gelen polislerin kendisini bilgisine başvurmak üzere emniyete davet ettiğini belirtti.

Emniyete o dönemin dekanı Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay ile giderek Öksüz hakkında ifade verdiklerini aktaran Memiş, fakültedeki akademisyenlerden bu örgüte üye olduğu bilinenlerin isimlerini de paylaştıklarını dile getirdi.

"Askeri mahrem imamlardan birisiydim, Allah beni kahretsin"

Duruşmaya, Ankara'dan SEGBİS ile bağlanan tanık Çetin Acar, kendisinin örgütün yurt dışındaki okullarında uzun yıllar öğretmenlik ve yöneticilik yaptığını kaydetti.

"FETÖ'nün askeri mahrem imamlarından birisiydim, Allah beni kahretsin." diyen Acar, kendisinin örgüt içinde "Ammar" ve "Yıldırım" kod ismiyle bilindiğini anlattı.

Örgütün 2009 yılında kendisi hakkında "sürgün" kararı verdiğini ileri süren Acar, buna itiraz ettiği için FETÖ'den kovulduğunu söyledi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, ABD'ye yerleşmeden önce, örgütün bazı kentlerdeki dershane, okul ve yurtlarının beşinci katlarında kendisine ayrılan özel bölümlerde dönem dönem kaldığı bilgisini veren Acar, "Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu bazı kişiler burada 'mollalık' yapıyorlardı yani eğitim alıyorlardı. Burada Davut Aydüz'ü ve Muhittin Akgül'ü de gördüm." ifadelerini kullandı.

"Mahrem imam" olduğu dönemlerde Gülen'in kaldığı beşinci kat olarak bilinen bölümlere sık sık gittiğini kaydeden Acar, "Davut Aydüz ve Muhittin Akgül'ü, Gülen'in yanında yetişen kişiler olarak biliyorum. Bu iki sanığın 'mollalık' haricinde görevlerinin olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.

Tanıklardan eski SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay ise 2011-2016 yıllarında dekanlık görevinde bulunduğunu anımsattı.

Darbe girişiminin ardından 18 Temmuz 2016 sabahı Adil Öksüz'ün odasını aramak için gelen polislerin daveti üzerine emniyete bilgi vermeye gittiklerine değinen Günay, fakültedeki diğer örgüt üyelerinin sorulması üzerine, edindiği bilgileri paylaştığını dile getirdi.

Ayrıca Günay, 17-25 Aralık sonrası Türkiye genelinde kendisinin de aralarında olduğu 110 ilahiyatçının meşru siyasi otoritenin yanında olduklarına dair bildirge hazırladığını ancak sanıklardan hiçbirinin bu metne imza atmadığını sözlerine ekledi.

Bilgisayarları teslim ederken hard disklerini değiştirdiğini itiraf etti

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mütalaasını veren savcı, tutuklu sanıkların bu hallerinin sürmesini talep etti.

Savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Davut Aydüz, 1992 yılında İstanbul'un Adalar ilçesinde vaizlik görevinde bulunduğunu ve meslektaşı olduğu için Fetullah Gülen'i Altunizade'deki FEM Dershanesinde bir kez ziyaret edip dersine katıldığını belirterek suçlamaları reddetti.

Ayrıca Aydüz, fakültenin kendisine tahsis ettiği bilgisayarları teslim ederken, verilerin aktarılmasının zor olacağı gerekçesiyle hard disklerini yenileriyle değiştirdiğini söyledi.

Muhittin Akgül ise 1991 yılında Marmara Üniversitesinde doktora eğitimi aldığını, bu okula yakın olduğu için Gülen'in tefsir derslerine birkaç kez katıldığını anlattı.

Sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, 11 tutuklu sanıktan S.D, M.A, R.T, H.A, İ.L. ve M.K'nın adli kontrol şartıyla tahliyelerine, aralarında Davut Aydüz ve Muhittin Akgül'ün de olduğu diğer 5'inin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, SAÜ bünyesinde görevliyken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 24 sanığın her birinin, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca 4 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, bazı sanıkların örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği belirtiliyor.