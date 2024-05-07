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Öğretmenlerin beklediği atamada yeni detaylar: Takvim açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Öğretmenlerin beklediği atamada yeni detaylar: Takvim açıklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

MEB, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 20-31 Mayıs'ta alınacağını, adayların gireceği sözlü sınavların 1 Temmuz'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini ve branş bazında kontenjan dağılımını internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle:

"Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, rehberlik 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1594, İngilizce 968."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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