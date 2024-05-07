Başakşehir'de şantiye yatakhanesinde yangın!

Başakşehir'de şantiyeye ait işçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Başakşehir'de, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.