Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Başakşehir'de şantiye yatakhanesinde yangın!

Başakşehir'de şantiye yatakhanesinde yangın!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir'de şantiyeye ait işçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Başakşehir'de, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyanın en pahalı baharatını ekti, kilosunu 200 bin liradan satıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziantep'teki feci kazanın ardında gözyaşları kaldı: 9 kişi toprağa verildi - GündemGaziantep'teki feci kazanın ardında gözyaşları kaldıKorhan Berzeg öldü mü öldürüldü mü? Sır ölümde '42' plakalı araç detayı - GündemSır ölümde '42' plakalı araç detayıCumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı! Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Ankara'da - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı!Eyüpsultan'da lisede korku dolu anlar! Okuldan atılan öğrenci müdüre kurşun yağdırdı - GündemEyüpsultan'da lisede korku dehşet!Gaziantep'teki katliam gibi kazadan saniyeler öncesi kamerada... Ölüme son sürat! - GündemGaziantep'teki katliam gibi kazada yeni görüntü!'Köstekli saat' göndermesinin nedeni belli oldu! "Bahçeli Özel'e kapıları kapattı" - Gündem"Bahçeli Özel'e kapıları kapattı"
Sonraki Haber Yükleniyor...