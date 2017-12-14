Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Filistin'in sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek vermek ve acil ihtiyaçların karşılanması için yaklaşık 10 milyon dolar hibe sağlayacak.Resmi Gazetede bugün yayımlanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşmasının" yürürlüğe girmesine ilişkin karara göre, Türkiye, iç hukuku ve yılllık bütçe ödenekleri çerçevesinde Filistin'e 10 milyon dolara kadar hibe sağlayacak.Filistin, hibeyi Gazze'nin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, sosyal ve ekonomik kalkınmasında yardımcı olunması ve oluşabilecek acil ihtiyaçların karşılanmasına binaen, bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacak.