Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İzmir ve İstanbul’da 15 ayrı adrese sabaha karşı baskın düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da 14, İzmir’de 1 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 DHKP-C üyesi teröristi silahları ile birlikte yakaladı. Zanlılar, Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.