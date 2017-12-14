Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İzmir ve İstanbul’da 15 ayrı adrese sabaha karşı baskın düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da 14, İzmir’de 1 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 DHKP-C üyesi teröristi silahları ile birlikte yakaladı. Zanlılar, Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul ve İzmir’de 8 DHKP-C’li silahları ile birlikte yakalandı
14.12.2017 - 12:16 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul ve İzmir’de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 terörist silahları ile birlikte yakalandı.
Etiketler : İstanbul,izmir,dhkpc,
527442 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527442.aspx
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