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4 ilde DEAŞ operasyonu: 56 şüpheli yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 4 ilde DEAŞ'a yönelik 'Bozdoğan-38' operasyonları gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek" mesajını verdi. 

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa, Konya, Hatay ve Denizli’de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu;

ŞANLIURFA-KONYA

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda;
Haklarında DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırdıkları, 
Kazandırdıkları elemanlara
atış eğitimi ve örgütsel eğitimler verdikleri, 
Geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterip, ülkemize illegal yollarla gelen şahıslara yer temin ederek lojistik destek sağladıkları, 
Örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve DEAŞ terör örgütünde tutuklu şahıslara maddi yardımda bulundukları ve
Örgütsel toplantı düzenledikleri tespit edilen 4️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı.

HATAY

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 
Haklarında DEAŞ ve EL KAİDE terör örgütleri içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri, 
Suikast ve patlayıcı madde eğitimi aldıkları tespit edilen 1️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı.

DENİZLİ

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;
DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan, hakkında daha önceden terör suçlarından işlem yapılan şahıslarla para transferi ilişkisinde bulunduğu ve çatışma bölgelerine para aktardığı tespit edilen 1️⃣ şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu:
Çok miktarda döviz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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