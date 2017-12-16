Sabah saatlerinde Beykoz’daki evinde ölü bulunan eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz’ın cenazesinin Pazartesi öğle namazına müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nden kaldırılarak, Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.