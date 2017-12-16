Sabah saatlerinde Beykoz’daki evinde ölü bulunan eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz’ın cenazesinin Pazartesi öğle namazına müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nden kaldırılarak, Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
Mesut Yılmaz’ın oğlu pazartesi günü defnedilecek
16.12.2017 - 22:47 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 22:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sabah saatlerinde intihar eden eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz’ın cenazesinin pazartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Kanlıca Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.
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