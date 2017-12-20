Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile birlikte Birleşmiş Milletlerin Toplantısına katılmak için New York yolculuğu öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarının karşısına geçti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılacak olan toplantıya ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, Kudüs konusunda ABD’nin geri adım atması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, “Yarın saat 10.00’ da Kudüs kararı birleşmiş Milletler Genel Kurulunda görüşülecek ve oylanacak. ABD’nin aldığı yanlış kararın uygulanmaması için hatta ABD’nin geri adım atması için her türlü çabayı sar edeceğimizi söylemiştik. Dünya vicdanı bu alınan yanlış kararda uluslararası hukuka aykırı olan BM kararlarını hiçe sayan bu kararı ret etmişti. Bizde 13 Aralık günü sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul’da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesinde aldığımız kararlarla bu karar karşı olduğumuzu ortaya koyduk. O gün tüm dünyaya güçlü mesajlar verdik. Filistin, Kudüs davasının takip edeceğimizi ve uluslararası platformda Filistin’in hakkını arayacağımızı söylemiştik. Bu çerçevede 17 Aralık’ta BM güvenlik konseyine bir karar tasarısı sunuldu. Bizde bunu destekledik ve çaba sarf ettik. Fakat Türkiye tabi BM güvenlik konseyinin üyesi değil. Buradaki oylamada ABD dışındaki bütün ülkeler Filistin’i destekleyen ve ABD’nin aldığı karara karşı olan bir tutum sergiledi. Yani buraya sunulan karar tasarısı yönünde olumlu oy verdiler. Bir tek ABD tek başına bu kararın aleyhine oy verdi. Tabii ki Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olduğu için bu kararı veto etmiş oldu. Bu işin peşini bırakmayacağını ve genel kurula getireceğimizi söylemiştik. Filistin ve Yemen İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluşlarla beraber ve kardeş ülkelerle beraber yaptığımız başvurular neticesinde yarın genel kurulda oylama olacak. Biz buradan güçlü bir destek bekliyoruz. Çünkü biraz önce söyledim, bu karardan sadece Müslümanlar değil, Hıristiyanlarda çok rahatsız oldu. Aynı şekilde Musevilerin büyük bir bölümü, önemli bir kısmı da bu karar karşı durdu. Dolayısıyla vicdanı olan herkes hukuka aykırı ve Filistin’in haklarını gasp eden bu karar karşı durdu” dedi.

“New York’ta yapılan oylamadan önce tek kalan ABD şimdi tehdit yöntemine başvuruyor”

ABD’nin tehdit yönteminden vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Yarın New York’ta yapılan oylamadan önce tek başına kalan ABD’nin şimdi tehdit yöntemine başvurduğunu görüyoruz. Oradaki bütün temsilcilere mektup göndererek, kimin ne oy verdiğini takip edeceğiz ve bunu başkana rapor edeceğiz. Tek tek isimlerini alacağız. İsimlerini alıp ne yapacaksınız, o ülkelerinde işgal edilmesini müsaade edeceksiniz. Ya da onları cezalandıracak mısınız? Artık dünya değişti. Artık ben güçlüyüm, o nedenle de haklıyım dünyası değişti. Artık dünya haksızlıklara isyan ediyor. Artı hiçbir onurlu millet, hiçbir şerefli devlet bu tür baskılara boyun eğmez. Herkes vicdanın ve milletinin isteği doğrultusunda oy kullanacak. Hiç kimse bu tür baskılara boyun eğmeyecek. Dolayısıyla ABD’nin bu tür yöntemden vazgeçmesi, ülkeleri ve milletleri tehdit etmemesi gerekiyor” diye konuştu.

“Yarın tarihin yazılışına şahitlik ediyor olacağız”

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ise, “Yarın Mevlût beyle beraber New York’a gitmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Yarın hepimiz beraber tarihe şahitlik ediyor olacağız. Tarihin yazılışına şahitlik edeceğiz. 2012 yılında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Türkiye adına bir girişimde bulunarak, Filistin’in gözlemci statüsünde için girişimde bulunmuştu. ABD yönetimi 6 Aralık tarihinde Kudüs’ün İsrail’in başkenti tanınmasıyla ilgili bir karar aldı. ABD bu konuda ciddi bir yanlış yaptı. Bu kararın düzeltilmesi için BM Güvenlik Konseyinin aldığı kararını da veto etti. Böyle yaparak da başka bir hata yaptı. Ayrıca birde ünlü bir mektubun ilgili taraflara göndererek tehdit etmeye çalıştı. Burada ülkelerin kendi kararlarını veto etmek ve oylarını etkilemek için isimlerini alacaklarını ve bu konuyla ilgileneceklerini belirttiler. Bizler artık yeni bir dünya düzenin tanımlandığını görüyoruz. ABD yönetimi bu yeni siyasi gerçekliğe damgasını vuruyor. Birçok ülke bu konudaki itirazlarını dile getirdi. Ülkeler yarın oylamada itirazlarını gösterecekler. Umuyoruz ki ülkeler vicdanlarının seslerini ve adaletini kullanarak bu kararda lehinde gösterecekler. Yemen ve Türkiye’nin yaptığı bu girişimde takip edecektir. Bu vesileyle Türkiye’nin burada üstlendiği rolü övgüyle karşıladığımı belirtmek istiyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak böyle bir sorumluluğu üstlendi. Birkaç gün önce İslam İşbirliği Teşkilatının aldığı kararların takipçisi oldu. Türkiye’nin neresinde olursa olsun adaletin savunulmaması için Türkiye elinden geleni yapıyor. Adaletsizliğin yaşandığı yerlerde Türkiye’yi görüyoruz. Yarın ve ben Mevlût Bey, BM genel kurulunda bu konuyu dile getireceğiz. Filistin’e kısmi de olsa adaletin gelmesini sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Basın toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Maliki özel uçakla ABD’ye hareket etti.