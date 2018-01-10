Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Suriye meselesinin gündeme geldi. Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov dün, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard da bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
ABD Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
10.01.2018 - 18:18 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Suriye meselesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Etiketler : ABD Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett,Dışişleri Bakanlığı,
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