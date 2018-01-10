Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Suriye meselesinin gündeme geldi. Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov dün, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard da bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.