2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekâi Aksakallı’nın kardeşi Sezai Aksakallı, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Kardeşinin hayatını kaybetmesiyle büyük acı yaşayan Korgeneral Zekâi Aksakallı , Adli Tıp Morgu'ndan kardeşinin cenazesin teslim aldı.
Korgeneral Zekâi Aksakallı'nın kardeşi hayatını kaybetti
12.01.2018 - 11:00 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekâi Aksakallı’nın kardeşi Sezai Aksakallı, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti .
Etiketler : Korgeneral Zekâi Aksakallı,Korgeneral Zekâi Aksakall kardeşi,
535737 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/535737.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER