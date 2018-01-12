2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekâi Aksakallı’nın kardeşi Sezai Aksakallı, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Kardeşinin hayatını kaybetmesiyle büyük acı yaşayan Korgeneral Zekâi Aksakallı , Adli Tıp Morgu'ndan kardeşinin cenazesin teslim aldı. 