Orgeneral Akar, üye ülkelerin genelkurmay başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, “NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayrım yapmamalıdır” ifadesini kullandı. “DEAŞ ile mücadele ne kadar önemliyse PKK/PYD/YPG, FETÖ ile mücadele de o kadar önemlidir.” diyen Org. Akar “PKK’nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG’nin ‘operasyonel ortak’ adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz.” diye konuştu. Akar’ın konuşmasında Türkiye’nin beklentilerini ve terör örgütleriyle mücadelesinde kararlılığını net şekilde ortaya koyduğu bildirildi.
Org. Akar'dan net mesaj: Müsaade edemeyiz!
17.01.2018 - 05:22 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 05:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK’nın Afrin’deki terör örgütü hedeflerine yönelik muhtemel operasyonu öncesinde Brüksel’deki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar sert mesajlar verdi.
Etiketler : hulusi akar,genelkurmay,
536976 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/536976.aspx
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