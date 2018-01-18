Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da CASA tipi uçağın eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı'nın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Binbaşı Karamustafa, Yüzbaşı Odabaşı ve Astsubay Arlı, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde dün CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olmuştu.