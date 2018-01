Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'e operasyona hazırlandığı bir dönemde ABD'den gelen çelişkili açıklamaları eleştirdi, "Birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor" dedi.

AK Parti Kütahya Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerablus-El-Bab hattında yapılan operasyonla terör koridoruna bir hançer saplandığını belirtti.

Şimdi de batıdan başlayarak kademe kademe bu koridoru yerle yeksan edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Menbiç takip edecek. Madem ki Menbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, öyleyse bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek bir sözü olamaz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, ardından da kademe kademe Irak sınırına kadar ülkeyi kuşatmaya çalışan bu "terör pisliğini" temizleyeceklerini belirtti.

Erdoğan özetle şöyle konuştu:

Suriye'de kendilerince bir oyun kurgulayanlar terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok 'Suriye demokratik güçleriymiş', yok 'sınır ordusuymuş', yok 'sınır muhafızlarıymış', yok 'iç güvenlik oluşumuymuş'... Siz kimi kandırıyorsunuz? Bu örgütün adı PKK'dır, bu örgütün adı PYD'dir, YPG'dir.

Galiba onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ’cüler ve bu ihanet şebekesinin karaktersiz ve omurgasız, her türlü kullanıma elverişli elemanları geliyor. Yine bunların aklına galiba bölgede çalışılacak ortak deyince de sadece parayı verenin tepe tepe kullanabildiği bir kiralık katiller ordusundan ibaret olan PKK'lılar geliyor. Ama merak etmeyin. Öğrenecekler, terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Bu bölgede Türkiye'den başka çalışılabilecek müttefik bulamayacaklarını öğrenecekler.

Türk milleti inancı ve onun sembolleri olarak gördüğü ezanı, bayrağı, vatanı, devleti uğruna canını feda etmekte hiçbir zaman tereddüt göstermemiştir. Bugün de şehit verebileceğimiz tehdidiyle bizi istiklal ve istikbal mücadelemizden geri çekilmeye, başımıza gelecekleri kabullenmeye razı edebileceklerini düşünenler varsa onlara yanıldıklarını göstermek boynumuzun borcudur.

Amerika'nın da Avrupa Birliği'nin de terör örgütleri listesinde PKK var ya Suriye'de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için âdeta kırk takla atıyorlar. Bunu yaparken de sürekli kendileriyle tenakuza düşüyorlar.

Biri diyor ki 'ordu kuracağız', öteki 'bizim asla böyle bir amacımız yok.' Bu şekilde söze başlıyor, bir başkası da 'sınır muhafızları oluşturacağız' diye bir laf ediyor. Daha bunun mürekkebi kurumadan 'iç güvenlik oluşumu' diye bir şey çıkıyor ortaya. Ya bunların birbirlerinden haberi yok ya da birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor.